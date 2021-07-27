骨灰級遊戲玩家金希澈：為手機遊戲花4000萬，遊戲第一女友第二！

阻礙宇宙大明星Super Junior金希澈戀愛的可能是遊戲！

老粉們都知道金希澈有兩大愛好，一個是遊戲，一個是「周芷若」祝緒丹（瘋狂向別人推薦《新倚天屠龍記》周芷若的扮演者祝緒丹）。 看過《我家的熊孩子》的觀眾們都知道金希澈是典型遊戲迷，幾天不打遊戲就憋得慌，為了打遊戲可以廢寢忘食。 他還曾表示從小到大自己談過很多次戀愛，也經歷了很多次分手，但是自己從來不會因為分手而傷心，因為生活不會因為分手而結束，只要一台電腦在身邊時刻能玩遊戲就好。 即使是談戀愛，也很少外出約會，更願意待在家裡打遊戲，資深骨灰級遊戲玩家說的就是金希澈了。、



▲SBS《我家的熊孩子》、《遊戲樂樂》

總的來說比起愛情，金希澈更愛遊戲。 去年在《Radio Star》中金希澈就透露：「名牌、跑車、手錶這些我都不喜歡，就愛買遊戲裝備，已經在手機遊戲上花了4000萬（韓幣）了。 玩家花錢了遊戲公司才能掙錢，這樣才能開發出更好的遊戲啊。 我自己可以沒有跑車，但遊戲人物一定要有， 就因為太愛遊戲了，愛情受阻，曾經因為遊戲而分手。」



▲MBC《Radio Star》

小編最後很想問大家，如果你的男友愛打遊戲怎麼辦？

「首圖：IG@kimheenim」

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