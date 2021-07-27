宋江&韓韶禧《無法抗拒的他》劇中每一首OST主題曲都太好聽、太讓人心醉了！

真的每一首歌都可以”讓耳朵懷孕”，已經六胞胎囉～！哪一首歌曲讓你印象最為深刻呢？

雖然人氣漫改劇《無法抗拒的他》在開播時，有著兩極化的評價，不過，他劇中的主題曲（OST），可以說是獲得了一致性的好評，也許不一定緊追著這部劇，但每一次公開的歌曲都能夠受到大眾喜愛。



*小編放上網友自製的中字MV讓大家更好的理解歌曲內容，也附上官方MV的連結讓大家好好欣賞 &收藏。

【韓劇《無法抗拒的他》主題曲．OST．原聲帶】

Part.1：《我們已經》（우린 이미），歌手：KIMMUSEUM ►原曲MV

－ 初次交流的悸動，撫平失戀傷痛的新戀情到來 －

Part.2：《雖然我知道》（알고있지만），歌手：Night Off ►原曲MV

－ 雖然我知道，雖然早知道，但還是忍不住陷進去了 －

Part.3：《Whisper》（耳語），歌手：朴智宇 ►MV

－ 你的臉，你的耳語，都讓我混亂，但我還是想知道答案 －

Part.4：《Butterfly》（蝴蝶），歌手：J.UNA ►原曲MV

－ 明知道你會傷害我，讓我傷心，我卻無法徹底逃離你的手掌心 －

Part.5：《Heavy Heart》（我沉重的心），歌手：RIO ►原曲MV

－ 沉重的真相就擺在眼前，給我機會重新檢視我們的感情 －

Part.6：《Love Me Like That》，歌手：Sam Kim ►原曲MV

－ 曾經為了你把自己燃燒殆盡，我只是想要你的真心相待，你可以像那樣愛著我嗎？ －

*圖：genie@official／JTBC Drama@official

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