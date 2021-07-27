宋江&韩韶禧《无法抗拒的他》剧中每一首OST主题曲都太好听、太让人心醉了！

真的每一首歌都可以”让耳朵怀孕”，已经六胞胎罗～！哪一首歌曲让你印象最为深刻呢？

虽然人气漫改剧《无法抗拒的他》在开播时，有著两极化的评价，不过，他剧中的主题曲（OST），可以说是获得了一致性的好评，也许不一定紧追著这部剧，但每一次公开的歌曲都能够受到大众喜爱。



*小编放上网友自制的中字MV让大家更好的理解歌曲内容，也附上官方MV的连结让大家好好欣赏 &收藏。

【韩剧《无法抗拒的他》主题曲．OST．原声带】

Part.1：《我们已经》（우린 이미），歌手：KIMMUSEUM ►原曲MV

－ 初次交流的悸动，抚平失恋伤痛的新恋情到来 －

Part.2：《虽然我知道》（알고있지만），歌手：Night Off ►原曲MV

－ 虽然我知道，虽然早知道，但还是忍不住陷进去了 －

Part.3：《Whisper》（耳语），歌手：朴智宇 ►MV

－ 你的脸，你的耳语，都让我混乱，但我还是想知道答案 －

Part.4：《Butterfly》（蝴蝶），歌手：J.UNA ►原曲MV

－ 明知道你会伤害我，让我伤心，我却无法彻底逃离你的手掌心 －

Part.5：《Heavy Heart》（我沉重的心），歌手：RIO ►原曲MV

－ 沉重的真相就摆在眼前，给我机会重新检视我们的感情 －

Part.6：《Love Me Like That》，歌手：Sam Kim ►原曲MV

－ 曾经为了你把自己燃烧殆尽，我只是想要你的真心相待，你可以像那样爱著我吗？ －

*图：genie@official／JTBC Drama@official

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