成東鎰女兒收到防彈少年團V送的一箱子零食，卻不認識對方！以為是「爸爸的朋友」XD

星二代們最讓飯圈女孩羨慕的一點就是可以通過父母快速見到明星吧。

秋成勛家的小愛、TABLO家的Haru，兩人都是因為爸爸的關係和迷妹們心中的男神G-Dragon的，Haru甚至爆出過金句：「爸爸，我能用你的卡買GD哥哥嗎？」星二代們追星太容易了。



▲SBS《超人回來了》

不要以為大明星們孩子們一定就認識，世界豆防彈少年團的V就被星二代僅僅當成是「爸爸的朋友」，而非紅遍全球的愛豆歐巴。日前實力派演員成東鎰做客《對話的熙烈3》，公開了女兒成彬的近況。成彬因為參加過《爸爸！我們去哪兒？》而備受姨母粉們喜歡。 爸爸成東鎰透露已經14歲的女兒愛上了芭蕾舞，最近正在努力學習中，「不過，她跳得並不好，她也不是我們不讓跳就直接放棄的性格。」



▲KBS《對話的熙烈3》

成東鎰家裡一直沒裝電視，因此孩子們也不知道爸爸到底上過什麼節目，甚至不認識趙寅成、孔曉振、EXO D.O.、李光洙、朴寶劍等大牌明星們，因此當這些人來家裡時成彬也只當他們是普通的叔叔、阿姨。

主持人問成東鎰：「聽說之前防彈少年團V送她禮物，她也不知道對方是誰。」成東鎰解釋道：「泰亨（V）反而是成彬的粉絲。有次泰亨去日本演出，郵寄了一箱子零食給她，我告訴她是防彈少年團一個叫泰亨的歐巴送給她的，想讓她拍一張照片來謝謝泰亨。沒想到成彬居然問為什麼要拍，就拒絕了我，最後只有我拍了一張照片給泰亨。」





▲KBS《對話的熙烈3》

「首圖：fb@bangta.offical、tvN《改變課堂2》」

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