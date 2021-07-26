《無法抗拒的他》中的「南圭賢」金民貴遭前女友大爆料：要讓觀眾看清你的真面目，老實保守只是你的人設

「曝光熱播劇ᄋᄀᄋᄌᄆ男演員的真面目」的一則帖子在韓國引發軒然大波。

發帖人A某爆料自己被演員男友背叛，而根據她提供的電視劇名縮寫「ᄋᄀᄋᄌᄆ」，網友們推測出她口中的男友應該就是正在出演熱播劇《無法抗拒的他》中的演員之一。A某貼出了多張聊天畫面截圖，其中還包含兩人的合照，以此證明自己說的都是真話。A某表示兩人在交往的6年裡演員男友B某存在劈腿、玩一夜情、辱駡女方等行為。 B某在和同齡演員們拍攝電視劇期間突然態度大變，對女友十分冷漠，A某在了解情況之後才發現男友已經劈腿一個多月。



▲theqoo

A某還爆料，B某在5月份為確診病例的密切接觸者，本應居家隔離，但他卻淩晨偷偷外出密會女生。 讓A某最氣憤的就是B在確診之後依舊隱瞞自己，讓她受到了很大的傷害。A某最後表示：「現實生活中有過很多女人的你反而因為保守、誠懇的人設備受喜愛，你根本就是在欺騙民眾。 當我問你'你這樣的真面目不怕被民眾們知道嗎'，你居然說這只是你個人的戀愛史，爆料出來也不會有任何影響，說你一點都不怕，讓我隨意爆料，那就讓你看看吧。希望所有看到這個帖子的人能夠認清你的真面目和本性，看看大家是不是和你所想的一樣，我真的很好奇大家還會不會喜歡這樣的你，你就該好好反省，安靜地生活。」

A某發佈帖子時，照片並未打碼，合影的男生正是《無法抗拒的他》中的「南圭賢」金民貴。 事情曝光後，比起劈腿、一夜情等渣男行為，更多的視線聚集在了他違法防疫規定，居家隔離期間外出，被廣大網民斥責「毫無常識」。



▲JTBC《無法抗拒的他》

「首圖：IG@bigpicture_ent」

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