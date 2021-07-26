HAHA爆料劉在錫自律生活：大哥你這樣，還讓不讓人活了XD

南韓藝人HAHA爆料大哥劉在錫的生活，直呼「太難了」。

日前，HAHA做客了YouTube MIC SWG頻道，挑戰平衡遊戲，當被問及「如果可以重新選擇，希望以GD身份還是劉在錫身份？ 」時，HAHA毫不猶豫地選擇了K-POP界王者G-Dragon。



▲YouTube MIC SWG

HAHA解釋稱：「雖然有各種各樣的演員，但我真的沒法像劉在錫那樣活著。 不過我也沒有可以像GD那樣生活的意思。 沒人可以活成（劉在錫）哥那樣，他每天淩晨6點起床看報紙、下圍棋，每天運動3小時，還要學習，讀英語學漢字。 」



HAHA和劉在錫因2005年一起出演SBS綜藝《X-Man》而相識，之後還一起錄製了《無限挑戰》、《Running Man》等長壽人氣節目，私交非常好。 劉在錫作為國民MC，在圈內外口碑極佳，出道20年幾乎沒有休假過，日前因為是為確診病例的密切接觸者，被要求居家隔離，這才有了出道以來的「空白期」。



別看劉在錫看上去瘦瘦的，其實也是韓娛圈穿衣顯瘦脫衣有肉的代表之一，擁有長腿+腹肌這兩樣男神標配，全身線條緊致，一看就是每天3小時的運動沒有白練。





▲MBC《無限挑戰》

「首圖：SBS《Running Man》」

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