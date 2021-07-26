《无法抗拒的他》中的「南圭贤」金民贵遭前女友大爆料：要让观众看清你的真面目，老实保守只是你的人设

「曝光热播剧ᄋᄀᄋᄌᄆ男演员的真面目」的一则帖子在韩国引发轩然大波。

发帖人A某爆料自己被演员男友背叛，而根据她提供的电视剧名缩写「ᄋᄀᄋᄌᄆ」，网友们推测出她口中的男友应该就是正在出演热播剧《无法抗拒的他》中的演员之一。A某贴出了多张聊天画面截图，其中还包含两人的合照，以此证明自己说的都是真话。A某表示两人在交往的6年里演员男友B某存在劈腿、玩一夜情、辱駡女方等行为。 B某在和同龄演员们拍摄电视剧期间突然态度大变，对女友十分冷漠，A某在了解情况之后才发现男友已经劈腿一个多月。



▲theqoo

A某还爆料，B某在5月份为确诊病例的密切接触者，本应居家隔离，但他却淩晨偷偷外出密会女生。 让A某最气愤的就是B在确诊之后依旧隐瞒自己，让她受到了很大的伤害。A某最后表示：「现实生活中有过很多女人的你反而因为保守、诚恳的人设备受喜爱，你根本就是在欺骗民众。 当我问你'你这样的真面目不怕被民众们知道吗'，你居然说这只是你个人的恋爱史，爆料出来也不会有任何影响，说你一点都不怕，让我随意爆料，那就让你看看吧。希望所有看到这个帖子的人能够认清你的真面目和本性，看看大家是不是和你所想的一样，我真的很好奇大家还会不会喜欢这样的你，你就该好好反省，安静地生活。」

A某发布帖子时，照片并未打码，合影的男生正是《无法抗拒的他》中的「南圭贤」金民贵。 事情曝光后，比起劈腿、一夜情等渣男行为，更多的视线聚集在了他违法防疫规定，居家隔离期间外出，被广大网民斥责「毫无常识」。



▲JTBC《无法抗拒的他》

「首图：IG@bigpicture_ent」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究