金永大退出《學校2021》事件大反轉！公司發文反駁製作方拖欠工資，內部根本問題不斷

事情有了大反轉的內容，網上也出現了很多應援金永大的聲浪。

經典系列韓劇《學校2020》到改為《學校2021》至今未開拍，卻出現了許多負面消息，最新事件為金永大從《學校2021》下車。

KBS電視台官方立場：「金永大所屬社沒有與製作組商議的情況下，突然表明了退出意向。製作方與KBS都並未同意過金永大退出就出現下車新聞，還出現將出演其他劇的消息，對此感到非常遺憾，之後會告知最終結果。」相關新聞按此觀看。



隨後，金永大的所屬社Outer Korea出面反駁，讓局勢出現了大反轉的情況，所屬社表示已經盡最大努力配合，卻出現各種解決不了的問題，製作方不按時履行合約，不按時間拍攝，一拖再拖，製作方內部事情不斷，還拖欠員工工資與辦公室租金，問題接連不斷，而且也不付簽約金，這期間金永大也放棄了許多作品的邀約，至今等了一年多還不開拍，所以公司才會多次要求解約。

《學校2020》到改為《學校2021》在製作上的確一直拖延拍攝行程，到金永大提出解約前，事實上是一年3個月都還未開拍。

*圖：KBS@official、youngdae0302@IG

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