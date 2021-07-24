金永大退出《学校2021》事件大反转！公司发文反驳制作方拖欠工资，内部根本问题不断

事情有了大反转的内容，网上也出现了很多应援金永大的声浪。

经典系列韩剧《学校2020》到改为《学校2021》至今未开拍，却出现了许多负面消息，最新事件为金永大从《学校2021》下车。

KBS电视台官方立场：「金永大所属社没有与制作组商议的情况下，突然表明了退出意向。制作方与KBS都并未同意过金永大退出就出现下车新闻，还出现将出演其他剧的消息，对此感到非常遗憾，之后会告知最终结果。」相关新闻按此观看。



随后，金永大的所属社Outer Korea出面反驳，让局势出现了大反转的情况，所属社表示已经尽最大努力配合，却出现各种解决不了的问题，制作方不按时履行合约，不按时间拍摄，一拖再拖，制作方内部事情不断，还拖欠员工工资与办公室租金，问题接连不断，而且也不付签约金，这期间金永大也放弃了许多作品的邀约，至今等了一年多还不开拍，所以公司才会多次要求解约。

《学校2020》到改为《学校2021》在制作上的确一直拖延拍摄行程，到金永大提出解约前，事实上是一年3个月都还未开拍。

*图：KBS@official、youngdae0302@IG

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