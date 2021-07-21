這肌肉太辣！MAMAMOO Solar與健身教練梁馳昇同登雜誌封面，大秀川字腹肌

這肌肉太辣！MAMAMOO Solar與健身教練梁馳昇同登雜誌封面，大秀川字腹肌

明星   2021年7月21日   星期三13:04   Sani   6

Solar的身材真的好健美！

Solar今年5月出演KBS綜藝節目《社長耳朵是驢耳朵》時測量體脂率時發現有22.4%，隨即在健身教練梁馳昇的指導下展開為期2個月的魔鬼訓練，成功令體脂率下降到16%，重新獲得川字腹肌和緊致有力的四肢線條，開心地在IG上分享成果。

（圖：IG@solarkeem）

不僅如此，Solar和梁馳昇教練還一起為男士雜誌《Men's Health Korea》拍攝了封面寫真：Solar穿上夏日風情的緊身泳衣、展現健康性感的魅力，梁馳昇更秀出整個上半身完美肌肉，館長果然是館長！

（圖：Men's Health Korea）


（圖：Men's Health Korea）

採訪中，Solar不僅透露了接受梁馳昇建議挑戰封面模特的原因、兩個月以來的運動方法和飲食，也分享了自己作為MAMAMOO成員和SOLO歌手的心態和目標，表示拍攝結束後要去吃泡菜料理XD

此前Solar還在自己的Youtube頻道裡分享了健身日常和飲食清單：每天上午高強度運動3小時，午飯後遛狗加消食2小時;早餐是牛裡肌加蔬菜、杏仁蛋白質營養飲、豆飯，午餐是豆腐、南瓜、章魚、蔬菜，晚餐則是6顆水煮蛋、藍莓優格、蛋白質飲和紅蘿蔔，還不忘補充各種維他命、乳酸菌等營養劑。 令人羨慕的身材果然來之不易啊！

（圖：Youtube@솔라시도 solarsido）

（封圖：Men's Health Korea）

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留言/評論
  • 太大隻唔好睇
    1小時前
  • 教練好像P的……我知道是真實，但可能比例問題，頭小身壯，看起來好不真
    1小時前
  • solar 本身身材已經很好，經過這樣的鍛鍊就更火辣
    1小時前
  • 翁子淇
    1小時前
  • 把頌樂p黑了，教練p壯了🤭⋯需要多一點頌樂個人照😍
    1小時前
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