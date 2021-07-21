新劇《警察課程》新預告：想當警察的鄭振永，能否抵擋車太鉉專屬的「愛的教育」！

很好！這組 Bromance 小編我追定了！還有美美的 Krystal，不追肯定會留有遺憾。

KBS 全新月火劇《警察課程》公開了全新的三人組預告，還有兩位男主角的雙人海報，幽默詼諧的風格，讓人期待感再度提升。

《警察課程》講述全力抓捕犯人的資深警察和罪犯出身的天才駭客，在警察大學以教授和學生的身分相遇，合力搜查辦案的勵志喜劇。



▼最新公開的海報中，車太鉉一臉意味深長的勾住鄭振永的脖子，文字寫著：「想當警察？來！讓我來親自教你吧！」振永表情略顯困擾，回應道：「請…請多指教。」



▼最新預告中，三位換上警察制服，官方用復古風格搭配走秀，相當帥氣：



▼各自的決心也不容小覷，教授與兩位學生的火花，越來越讓人期待啦！



【人物簡介】

▼車太鉉是善用各種手段來辦案的資深刑警「劉東萬」，由強力班刑警到網路搜查隊，走遍各個部門、擁有20年經歷的警察大學教授。



▼鄭振永飾演數位時代出生的天才駭客「姜善浩」，腦袋清晰、聰明絕頂，對什麼都不貪的樸實少年。



▼鄭秀晶（Krystal）飾演的警察大學新生「吳江熙」，擁有完美外貌和個性，骨子裡都充滿正義感的角色。



《警察課程》將會在8月9日晚間9點30分首播。



*圖：KBS 2TV＠Official

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