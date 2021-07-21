金鍾國宣佈捐贈Youtube頻道第一個月全部收益！韓媒推測「至少幾千萬」

金鍾國的個人Youtube頻道開通僅一個月就獲得了190萬訂閱，今日宣佈將把一個月以來的全部收入捐贈出去，以感謝大家的厚愛！

今日中午，金鍾國在Youtube社群里PO文表示：「大家對於我的新出發給予了難以置信的關心和喜愛以及莫大的力量，再次表示感謝！我決定把這個月5支影片所帶來的頻道收入除去製作費之外全部捐贈出去。 」

「這個成果不是靠我自己實現，而是有非常多人的幫助，如果這份關心和喜愛能延續到更好的事情上，一定能讓熱愛運動的人的善良影響力更有意義和光芒。 每一位支持金鍾國頻道的人都參與了捐贈，希望大家能感受到這份意義，更加健康地運動下去。 謝謝。 」



金鍾國今年6月17日開通個人頻道「GYM JONG KOOK」分享運動等日常，第一支影片公開十分鐘後就突破10萬訂閱、獲得銀獎牌，5天突破100萬訂閱、獲得金獎牌，目前已經有190萬訂閱。 目前頻道裡只有5支影片，但其中2個都超過千萬流覽次數，加起來總共接近4千萬次。



雖然金鍾國沒有透露具體捐贈金額，但韓媒推測應該有幾千萬韓元。 根據網紅分析工具NoxInfluencer以21日為基準的數據，金鍾國的Youtube頻道一個月進賬超過6671萬元，每個影片的合作單價約為5337萬元。

（圖：Youtube@김종국 GYM JONG KOOK）

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