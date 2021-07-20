[有雷]《Voice 4》中心長終於與Circus Man正面交鋒！李奎炯秒變四人格太驚悚！（EP9－10）

[有雷]本週播出的《Voice 4》在案件上終於有了大躍進，編制共有14集也已經進行到了第10集，警探Derek（宋承憲飾）的兒時記憶也越顯明朗，中心長姜權酒（李荷娜飾）也與冒充她外型的Circus Man童方閔（李奎炯飾）正面對決，擁有四個人格的他有那麼容易落網嗎？

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行動組先是救出了被認為與Circus Man有相關的受虐女孩，以及被瘋狂女牙醫跟蹤的老師，姜權酒也暗中調查著Derek的童年過往，發現他曾遭到養父爆打，於是對於案件中的親情部分也會顯得相當激動。Derek從女孩的口中得知，她的網友中有一位名為周範泰，原來就是第一集當中被手機指示要他殺害長輩的年輕人，最後也慘死在Circus Man手下。





照片:Viu HongKong播出截圖

此處也解釋了許多觀眾們的疑問，就算經過了臉部特殊化妝，男人的體型總是與女人不同，原來在進行特殊角色扮演時，還可經由女性荷爾蒙來使身體變得柔軟，以達到縮骨的效果，穿上了馬甲戴上面具頭套，就能夠跟姜權酒看起來一模一樣了。童方閔是特殊化妝的專家，自然很懂得如何運用。



照片:Viu HongKong播出截圖

警察們被網路交易引到有著扮裝學院的大樓，在樓梯間姜權酒與擦肩而過的童方閔對峙，立即認出他的聲音就是Circus Man，奇怪的是攻擊姜權酒的時候似乎有著多種不一樣的語氣，粗曠的男性喉音充滿殺氣，又轉換成女性聲音說「姜權酒是我的雙胞胎」，還有另一個貌似比較正常的男性聲音。這三個是童方閔的副人格，昏倒的童方閔在醫院醒來後卻完全不知道這些事情。





照片:Viu HongKong播出截圖

童方閔的爺爺是少郎村的精神領袖，感覺像是一個邪教組織，還關說警方不得逮捕他的孫子。但他似乎也不知道孫子的病症不輕，不過姜權酒已經著手調查這多重人格是否與童年的經歷有關，這才發現原來童方閔兒時曾被誘拐，過程也遭受虐待，造成嚴重陰影產生暴力人格。



照片:tvN

童方閔人格切換突然攻擊身邊的下人萬澤，嚇得萬澤跑去少郎村找爺爺，問「少爺怎麼會記得那天的事」，看來他就是誘拐的犯人之一，本集最後他更穿上了雨衣到警局，自稱自己就是Circus Man！而在家中的童方閔卻被姜權酒與Derek發現腹部遭刺昏迷。預告中，姜權酒似乎認識幼年時期的童方閔，是否與夢境中常常在奔跑的女孩也有關聯？大植好像也有不為人知的祕密？



照片:Viu HongKong播出截圖

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