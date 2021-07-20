[有雷]《Voice 4》中心长终於与Circus Man正面交锋！李奎炯秒变四人格太惊悚！（EP9－10）

[有雷]本周播出的《Voice 4》在案件上终於有了大跃进，编制共有14集也已经进行到了第10集，警探Derek（宋承宪饰）的儿时记忆也越显明朗，中心长姜权酒（李荷娜饰）也与冒充她外型的Circus Man童方闵（李奎炯饰）正面对决，拥有四个人格的他有那么容易落网吗？

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行动组先是救出了被认为与Circus Man有相关的受虐女孩，以及被疯狂女牙医跟踪的老师，姜权酒也暗中调查著Derek的童年过往，发现他曾遭到养父爆打，於是对於案件中的亲情部分也会显得相当激动。Derek从女孩的口中得知，她的网友中有一位名为周范泰，原来就是第一集当中被手机指示要他杀害长辈的年轻人，最后也惨死在Circus Man手下。





照片:Viu HongKong播出截图

此处也解释了许多观众们的疑问，就算经过了脸部特殊化妆，男人的体型总是与女人不同，原来在进行特殊角色扮演时，还可经由女性荷尔蒙来使身体变得柔软，以达到缩骨的效果，穿上了马甲戴上面具头套，就能够跟姜权酒看起来一模一样了。童方闵是特殊化妆的专家，自然很懂得如何运用。



照片:Viu HongKong播出截图

警察们被网路交易引到有著扮装学院的大楼，在楼梯间姜权酒与擦肩而过的童方闵对峙，立即认出他的声音就是Circus Man，奇怪的是攻击姜权酒的时候似乎有著多种不一样的语气，粗旷的男性喉音充满杀气，又转换成女性声音说「姜权酒是我的双胞胎」，还有另一个貌似比较正常的男性声音。这三个是童方闵的副人格，昏倒的童方闵在医院醒来后却完全不知道这些事情。





照片:Viu HongKong播出截图

童方闵的爷爷是少郎村的精神领袖，感觉像是一个邪教组织，还关说警方不得逮捕他的孙子。但他似乎也不知道孙子的病症不轻，不过姜权酒已经著手调查这多重人格是否与童年的经历有关，这才发现原来童方闵儿时曾被诱拐，过程也遭受虐待，造成严重阴影产生暴力人格。



照片:tvN

童方闵人格切换突然攻击身边的下人万泽，吓得万泽跑去少郎村找爷爷，问「少爷怎么会记得那天的事」，看来他就是诱拐的犯人之一，本集最后他更穿上了雨衣到警局，自称自己就是Circus Man！而在家中的童方闵却被姜权酒与Derek发现腹部遭刺昏迷。预告中，姜权酒似乎认识幼年时期的童方闵，是否与梦境中常常在奔跑的女孩也有关联？大植好像也有不为人知的秘密？



照片:Viu HongKong播出截图

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