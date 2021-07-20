9年情侶依舊超閃♥ 鄭敬淏想要推薦一款濾鏡給女友秀英，卻遭少時成員俞利拒絕 XD

19日，秀英在IG更新幾張自拍照，並寫下：「像我一樣挑濾鏡挑半天，最後還是用原廠相機的人（舉手的表情符號）。」

男友鄭敬淏也在貼文回覆：「我知道有一款不錯的濾鏡，要告訴你嗎？」結果...少女時代成員俞利直接回絕他：「NO！！」還引來不少網友留言：「不要推薦」、「不要再用這個濾鏡了」等等。



（延伸閱讀：秀英、徐玄透過IG直播！鄭敬淏在直播中出現，還留言：「電視劇什麼時候播呢？有Kiss戲嗎？」）

而鄭敬淏從拍攝《機智牢房生活》時就開始用這款濾鏡，到現在拍攝《機智醫生生活2》還是繼續使用。女友秀英還曾調侃他：「啊…又是這濾鏡！」鄭敬淏則回應：「我花錢買的，忍一下...」



鄭敬淏和秀英是中央大學的戲劇電影系的前後輩，兩人在2012年交往，2014年公開戀愛消息，至今已是第9年。



鄭敬淏曾透露過：「我過了好多個紀念日，100日、1000日、1500日，不久之前剛過了2900日。因為紀念日太多，所以我們都傾向於只過比較大的紀念日。」兩人也一起養了兩隻狗狗「淏英」與「愛鳳」，在IG上也常會看到狗狗的照片，兩人要一直幸福啊♥～





（圖：IG@sooyoungchoi、IG@jstar_allallj、Youtube@MONOTUBE）

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