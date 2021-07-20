「雖這只是飯圈的一瞬間，卻是我女兒最輝煌的時刻！」Kara韓昇延爸爸的工作角：報紙都發黃了還貼著～

「野獸團」2PM時隔多年合體重磅回歸，掀開了飯圈女孩關於二代團久遠的回憶。

二代團，一個百花齊放的K-POP時代，無論是男團還是女團，各個都是顏值與實力、人氣並存，而Kara作為二代團中的佼佼者當年可以說是紅遍全亞洲，一首《Mister》 風靡全網，也被很多人稱之為「屁股舞」，引起很多舞蹈愛好者的模仿，而當時這首歌曲也成為了Kara歌曲中的主打歌。隨著團隊解散，具荷拉的離世，Kara時代就這樣一去不復返，但總有人會將她們當年的輝煌永記心中。



▲DSP娛樂

Kara出身的韓昇延通過個人IG公開了一張照片，表示：「即將被清離的爸爸工作角，都已經超過10年了吧，現在還貼著我的新人時期（新聞報紙）。」照片中看一面牆上貼著已經發黃的報紙，上面都是關於Kara的內容，這是她們當年出道時的採訪和活動照。看到這些照片彷彿看見了韓爸爸當年是如何小心翼翼剪裁報紙，並開心地貼在牆上的，那時的他內心是多麼的自豪和驕傲。



牆上的照片不僅有前成員金成熙退隊前的4人時期照，還有姜知英、具荷拉加入後的5人時期照，這面牆展示了Kara的進化史，也讓韓昇延感歎：「原來時間過了那麼久，久到紙都變黃了。」

「首圖：ig@thesy88、TV DAILY」

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