《Running Man》哥哥們聯手阻止全昭旻跟帥氣嘉賓蔡鍾協對決的原因！過程超爆笑～XD

這一集超好看的（大拇指），《Running Man》的哥哥們真是太壞了～！XD 大家覺得原因是什麼呢？（1．阻斷全昭旻想製造的愛情線，見不得她開心、2．保護嘉賓、3．保護妹妹般的成員、4．讓他和梁世燦來一場情敵對決、5．其他）

昨天播出的《Running Man》邀請到了新劇 TVING《來魔女食堂吧》的主演們出演，由宋智孝率領南志鉉、蔡鍾協、河道權等人登場，這一期節目也被觀眾們稱讚是歷代級好看＆笑點超多的一集。

節目組先將眾人分成兩隊，而沒能跟蔡鍾協在同一隊的全昭旻感到非常可惜。



HAHA 說：「如果世燦變得超超超級帥，大概就是長那個樣子。」字幕組打上：雖然聽起來很荒謬，但好像有一點相像。



之後，節目組公開的對戰表中，讓全昭旻對上蔡鍾協，當下就露出幸福的笑臉，不過，世燦馬上出來阻止說不行。



連劉在錫和金鍾國也提出質疑，結果，劉在錫很快速的決定：「那我來跟昭旻比吧！」金鍾國更在一旁補充道：「看她這麼開心就很不爽，哥！你來。」哥哥們真的太壞了啦！XD



全昭旻提出最後的掙扎，表示想聽蔡鍾協的意見，身為綜藝新手的他，回應道：「我跟誰比都沒關係。」劉在錫直接結案：「那就跟世燦比吧！」就這樣阻斷了任何的可能性。



之後在另一場競賽中，全昭旻本來有機會跟蔡鍾協並肩坐，一起猜題。



結果只幸福了一秒，劉在錫就表示要跟蔡鍾協交換，壞哥哥們又阻斷了妹妹的幸福時光了！XD



這一集也被許多網友評為歷代級的好看，且超多笑點，還沒看過的人記得回追這期節目喔～。

*圖：《Running Man》@friDay影音

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