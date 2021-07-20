「虽这只是饭圈的一瞬间，却是我女儿最辉煌的时刻！」Kara韩升延爸爸的工作角：报纸都发黄了还贴著～

「野兽团」2PM时隔多年合体重磅回归，掀开了饭圈女孩关於二代团久远的回忆。

二代团，一个百花齐放的K-POP时代，无论是男团还是女团，各个都是颜值与实力、人气并存，而Kara作为二代团中的佼佼者当年可以说是红遍全亚洲，一首《Mister》 风靡全网，也被很多人称之为「屁股舞」，引起很多舞蹈爱好者的模仿，而当时这首歌曲也成为了Kara歌曲中的主打歌。随著团队解散，具荷拉的离世，Kara时代就这样一去不复返，但总有人会将她们当年的辉煌永记心中。



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Kara出身的韩升延通过个人IG公开了一张照片，表示：「即将被清离的爸爸工作角，都已经超过10年了吧，现在还贴著我的新人时期（新闻报纸）。」照片中看一面墙上贴著已经发黄的报纸，上面都是关於Kara的内容，这是她们当年出道时的采访和活动照。看到这些照片彷佛看见了韩爸爸当年是如何小心翼翼剪裁报纸，并开心地贴在墙上的，那时的他内心是多么的自豪和骄傲。



墙上的照片不仅有前成员金成熙退队前的4人时期照，还有姜知英、具荷拉加入后的5人时期照，这面墙展示了Kara的进化史，也让韩升延感叹：「原来时间过了那么久，久到纸都变黄了。」

「首图：ig@thesy88、TV DAILY」

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