因丈夫于晓光搂女生坐大腿引发争议！秋瓷炫发文道歉：「我也责备了他，晓光正在反省中」

秋瓷炫、于晓光夫妇因出演SBS综艺《同床异梦2》，作爲情圣夫妇受到观众们的喜爱。

日前，新浪微博上有博主突然爆料秋瓷炫丈夫于晓光抱女生坐大腿的影片，疑似出轨在中韩两国引起轩然大波。随后，两人的所属社BH娱乐回应：「这是5月和熟人聚会后回家的过程中发生的突发事件，影片中的人是和家人也有来往的导演及关系很好的熟人，以后会多注意行为举止。」

님드라 우효광 바람핀거 파파라치한테 걸림.. pic.twitter.com/dEcM8OAsn5 — 이링 (@delight6777) July 15, 2021

今日（17日）秋瓷炫通过IG和微博发文：「几天前晓光的影片应该让很多人失望了。虽然影片中的人也是我认识的朋友，但我也觉得晓光的行为确实让人误会。」



「即使是不经意间的失误，做了不当的举动就应该承担和面对。对於他轻率的行为，我也责备和批评了他，晓光也正在反省并深深自责。因为这件事，有了大家的共鸣和关爱，我心里反而多了一份安全感和正能量，深受感动。」



「如果大家以后也以这样的爱和关心宽容地关注我们，我们会更加努力，会努力让大家看到我们夫妇更加成熟的样子。本来应该在艰难的时局带来好消息的，但是让大家担心了，真的很抱歉，谢谢。」



不少网友也在贴文下留言：「姐姐有什么对不起的ㅠㅠ」、「爲什么要道歉啊...不是你做错的事啊！我希望姐姐一直幸福」、「本人内心有多伤心啊」、「姐姐什么错都没有！不需要道歉」等等。



于晓光也发文：「对前两天爆出的新闻，给大家造成担心深表歉意。无论多好的朋友、再好的关系也要注意分寸，我知道这件事无论怎么解释，都让人难以接受。看了影片之后，我也反省了很多。最重要的是瓷炫这么爱我、包容我，我却让他伤心。作为丈夫、父亲，以后我会对自己的言行更加慎重，让大家不再为这样的事操心。」



（图：SBS《同床异梦2》、IG@choo.jahyun、于晓光微博）

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