「客串達人＋演技天才」來了！《機智牢房生活》《文森佐》的金聖喆出演《第六感2》與大神見面

小編真心好奇劉在錫&固定主持們的反應，金聖喆真的是全才啊～！期待他的綜藝感在節目上大爆發。

最新消息，大勢中的大勢演員金聖喆將作為特級嘉賓出演 tvN 綜藝節目《第六感2》，金聖喆也已經參與錄製。

金聖喆在首次出演熱門韓劇《機智牢房生活》後，以「法子」一角在電視劇界嶄露頭角，在每一次的作品中，穩定又突出的演技獲得讚賞，經常特別出演戲劇作品，有了「特別出演富人」、「客串達人」、「義氣男」等稱號。



其中，客串最為出名的角色，就是在《黑道律師文森佐》與宋仲基有著 Bromance 互動的有趣片段，整整一集展現出超強的存在感，獲得熱烈的關注與討論。



*圖：tvN Drama@Official

不過，他其實很少出現在綜藝節目上，最近一次也剛好是上劉在錫的節目，與《喜歡布拉姆斯嗎?》的主演們一起上《Running Man》宣傳。



*圖：런닝맨@播出截圖

這一次他出現在推理綜藝《第六感2》又會與成員們有什麼有趣的互動呢？請鎖定每週五晚間20:40的播出。



*圖：Story J Company @Official

*《第六感2》中，成員們根據製作組準備的主題場所、食物或人物，發揮超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑綜藝。



*圖：tvN@Official

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