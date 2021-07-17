【有片】這唱腔太魔性！韓國「山岳會大叔」翻唱BTS《Butter》等歌曲，搞笑形象獲多位藝人模仿轉發

連BTS柾國、SHINee Key和BIGBANG太陽都是這組「大叔」的關注者，畢竟他們不止搞笑，獨特的翻唱更是令人聽過一次就不會忘！

韓國搞笑藝人經營的Youtube頻道《Psick Univ》最近人氣越來越高，他們扮成行山大叔、08屆復古學長等各種副角色，模仿極具代表性的行為和講話方式，笑翻韓國網友，之前以講肉麻情話出名的網路紅人崔俊也是他們打造的副角色之一。 在行山大叔團體「大愛山岳會」這個副角色系列裡，他們更完美複刻中年大叔一邊行山一邊觀察大自然、分享人生感悟、用地道方言聊天吐槽的模樣，講話時熱情十足，Key也在《驚人的星期六》里都模仿過他們的造型：



（圖：Youtube@피식대학Psick Univ）

其實這幾位搞笑藝人都是KBS、SBS綜藝節目出身，平均年齡都只有30多歲，但卻把中年大叔的氣質刻畫得入木三分XD除了行山，他們還拍攝了「大叔」們唱ktv的影片，並且搭配長輩圖背景、韓式發音英語、念經一樣的rap，有一種難以言喻的魔性！

之前翻唱Justin Bieber的《Peaches》，後半段改成很有中年感的韓文歌詞：「老婆快拉住我的手，我們一起白頭偕老，讓我們生個小孩，一起從搖籃走到墳墓。」影片在Youtube上播放次數超過560萬，網友表示：「這是我聽過的那首歌嗎？ 好像熟悉又不熟悉」、「糟糕，我居然覺得山岳會大叔的版本更有味道？ 」、「有一種心神安定的感覺」。



（圖：Youtube@피식대학Psick Univ）

這是山岳會的《Peaches》：



這是Justin Bieber原版《Peaches》：



BIGBANG太陽在個人IG上轉發他們的翻唱影片，留言說：「Love this！」還在回復網友時表示一直有關注山岳會的影片XD



柾國也在《Butter》的專輯開箱影片里模仿他們的經典手勢：



上月底「大愛山岳會」又推出新作：翻唱了防彈少年團的《Butter》，後半段再次改成原創韓文歌詞：「我的手腕空空但仍然是帥氣男子漢，健康的身體健康的精神，讓我們一起走遍全國八道。 」網友：「BTS忙碌的時候可以替他們上臺了！」、「好像老年鄭號錫和閔玧其」、「比起butter更像是羊羹」、「微妙地唱錯拍子居然更令人入迷」XD



（封圖：HYBE，Youtube@피식대학Psick Univ）

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