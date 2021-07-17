「客串达人＋演技天才」来了！《机智牢房生活》《文森佐》的金圣喆出演《第六感2》与大神见面

小编真心好奇刘在锡&固定主持们的反应，金圣喆真的是全才啊～！期待他的综艺感在节目上大爆发。

最新消息，大势中的大势演员金圣喆将作为特级嘉宾出演 tvN 综艺节目《第六感2》，金圣喆也已经参与录制。

金圣喆在首次出演热门韩剧《机智牢房生活》后，以「法子」一角在电视剧界崭露头角，在每一次的作品中，稳定又突出的演技获得赞赏，经常特别出演戏剧作品，有了「特别出演富人」、「客串达人」、「义气男」等称号。



其中，客串最为出名的角色，就是在《黑道律师文森佐》与宋仲基有著 Bromance 互动的有趣片段，整整一集展现出超强的存在感，获得热烈的关注与讨论。



*图：tvN Drama@Official

不过，他其实很少出现在综艺节目上，最近一次也刚好是上刘在锡的节目，与《喜欢布拉姆斯吗?》的主演们一起上《Running Man》宣传。



*图：런닝맨@播出截图

这一次他出现在推理综艺《第六感2》又会与成员们有什么有趣的互动呢？请锁定每周五晚间20:40的播出。



*图：Story J Company @Official

*《第六感2》中，成员们根据制作组准备的主题场所、食物或人物，发挥超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑综艺。



*图：tvN@Official

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