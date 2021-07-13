《來魔女食堂吧》片花&先公開：各種CG、李奎炯向宋智孝許願的代價搶先曝光

共達13分鐘先止渴一下！智孝強勢的一點都不懵智了～

TVING原創劇集《來魔女食堂吧》即將在16日首播，一起來看看日前再釋出的5分鐘片花，以及長達8分鐘的先公開片段吧！

5分鐘片花不同於‎先前的預告，非插敘的情節讓觀眾更好理解，更剪入了各種CG動畫，令人眼睛為之一亮。內容大致講述魔女熙羅（宋智孝 飾）開設魔女食堂的經過，並一一帶出《來魔女食堂吧》登場人物。



首先，熙羅和鄭珍簽合約成為食堂合夥人，但熙羅強調自己是甲方，後來應喝醉的鄭珍要求，同意將營收五五分帳。魔女食堂背後有位投資者吳代表（河道權 飾），他自稱是來「室內裝潢」的，而這食堂究竟是如何在一天內建造而成的？他也有魔法嗎？他就像是魔女熙羅的長腿叔叔，張開雙臂讓熙羅隨時可以找他幫忙。



食堂還需要服務生，穿著高中校服的李吉勇（蔡鍾協 飾）正走了進來應徵，鄭珍認出了他。現在魔女食堂人手都到齊、能順利開張了，但熙羅為何悄悄的說「很多次的偶然，人們就會以為是命運」？



鄭珍與李吉勇，還有客串的演員李奎炯、安恩真與李珠實等人都津津有味吃下料理、許下願望，他們都要付出慘痛的代價……



▼〈現在算是到齊了嗎？魔女食堂完整體集合〉5分鐘片花



而8分鐘先公開片段隨即曝光了代價的內容！李奎炯光顧食堂、無奈的向熙羅訴苦，並積極表達想要中樂透的慾望，同時間熙羅優雅的製作一道料理端上桌：「鵝肝，由人類的貪婪創造。當然，要付出代價。」



李奎炯享用完餐點還真的中了樂透，但他的視線卻逐漸模糊……別忘了魔女說過的代價，她當時提示了：「那眼神，我喜歡。」



「食堂現在要結束了吧？是最後一位客人了。」「現在要去那孩子那邊了吧？沒事吧？」「有事又怎樣？」熙羅與吳代表前後走出食堂，食堂招牌上的字眼都消失了。



鄭珍：「我們每一個瞬間都被迫面臨選擇，從瑣事到重要的事，然而有些選擇會動搖我們的生活……那瞬間來臨前，我們也無從得知──這世上所有選擇都需要代價這件事──在我遇見她之前。」



▼〈先公開：中頭獎的李奎炯，願望的代價是？〉（含英文字幕，可用PC版YouTube內建功能翻譯中文）



《來魔女食堂吧》將於本週五7月16日於韓國OTT平台TVING首播，一次播出兩集，台灣當日下午4點可於friDay影音收看。



（圖源：《來魔女食堂吧》片花&先公開@YouTube TVING 截圖、TVING《來魔女食堂吧》海報）

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