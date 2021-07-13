《来魔女食堂吧》片花&先公开：各种CG、李奎炯向宋智孝许愿的代价抢先曝光

共达13分钟先止渴一下！智孝强势的一点都不懵智了～

TVING原创剧集《来魔女食堂吧》即将在16日首播，一起来看看日前再释出的5分钟片花，以及长达8分钟的先公开片段吧！

5分钟片花不同於‎先前的预告，非插叙的情节让观众更好理解，更剪入了各种CG动画，令人眼睛为之一亮。内容大致讲述魔女熙罗（宋智孝 饰）开设魔女食堂的经过，并一一带出《来魔女食堂吧》登场人物。



首先，熙罗和郑珍签合约成为食堂合伙人，但熙罗强调自己是甲方，后来应喝醉的郑珍要求，同意将营收五五分帐。魔女食堂背后有位投资者吴代表（河道权 饰），他自称是来「室内装潢」的，而这食堂究竟是如何在一天内建造而成的？他也有魔法吗？他就像是魔女熙罗的长腿叔叔，张开双臂让熙罗随时可以找他帮忙。



食堂还需要服务生，穿著高中校服的李吉勇（蔡钟协 饰）正走了进来应徵，郑珍认出了他。现在魔女食堂人手都到齐、能顺利开张了，但熙罗为何悄悄的说「很多次的偶然，人们就会以为是命运」？



郑珍与李吉勇，还有客串的演员李奎炯、安恩真与李珠实等人都津津有味吃下料理、许下愿望，他们都要付出惨痛的代价……



▼〈现在算是到齐了吗？魔女食堂完整体集合〉5分钟片花



而8分钟先公开片段随即曝光了代价的内容！李奎炯光顾食堂、无奈的向熙罗诉苦，并积极表达想要中乐透的欲望，同时间熙罗优雅的制作一道料理端上桌：「鹅肝，由人类的贪婪创造。当然，要付出代价。」



李奎炯享用完餐点还真的中了乐透，但他的视线却逐渐模糊……别忘了魔女说过的代价，她当时提示了：「那眼神，我喜欢。」



「食堂现在要结束了吧？是最后一位客人了。」「现在要去那孩子那边了吧？没事吧？」「有事又怎样？」熙罗与吴代表前后走出食堂，食堂招牌上的字眼都消失了。



郑珍：「我们每一个瞬间都被迫面临选择，从琐事到重要的事，然而有些选择会动摇我们的生活……那瞬间来临前，我们也无从得知――这世上所有选择都需要代价这件事――在我遇见她之前。」



▼〈先公开：中头奖的李奎炯，愿望的代价是？〉（含英文字幕，可用PC版YouTube内建功能翻译中文）



《来魔女食堂吧》将於本周五7月16日於韩国OTT平台TVING首播，一次播出两集，台湾当日下午4点可於friDay影音收看。



（图源：《来魔女食堂吧》片花&先公开@YouTube TVING 截图、TVING《来魔女食堂吧》海报）

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