宋智孝《來魔女食堂吧》主預告：南志鉉許願換取極大代價，李奎炯、安恩真、河道權等演員現身

好多演員驚喜現身！話說宋智孝這是要和河道權展開感情線了嗎XD

由宋智孝、南志鉉與蔡鍾協主演的TVING原創劇《來魔女食堂吧》，昨公開了1分43秒的主預告，可以看見許多演員驚喜演出，增添觀眾期待感。

《來魔女食堂吧》劇情講述開設魔女食堂的魔女熙羅（宋智孝 飾），與合夥人珍（南志鉉 飾）、兼職生吉勇（蔡鍾協 飾），一起為顧客製作能實現願望的餐點，而顧客須付出相應代價，是部「吸取靈魂的殘酷奇幻故事」。



主要預告中，魔女熙羅意味深長的說：「如果所有事情都能完美的預測，如果能夠隨心所欲……如果能夠隨心所欲，那會是天堂還是地獄？」開啟整個故事。



各式各樣遭遇困境的顧客們許下了心願，珍要求報仇、李奎炯扮演的男子妄想中樂透、安恩珍扮演的女子懇求某個人回來……許下願望的人們須付出難以承受的代價，珍就在願望成功實現後質問熙羅：「就算那樣，我也沒有要求把人殺掉！」卻得到回應：「妳這樣是偽善。」



在那麼多的願望裡，吉勇有新個願望與眾不同，他想成為珍的力量。珍因為代價太大，人生和熙羅糾纏在一起，她甚至擔心自己也變成魔女，但熙羅說魔女不是想當就可以當的。熙羅最後留下了神秘的一句話：「再讓你許一次願望，你覺得怎麼樣呢？」



預告中還穿插了關於魔女熙羅過往的線索，河道權扮演的是資助魔女的神秘「吳代表」，他憂心的對熙羅說：「我不能眼睜睜看著妳死去。」熙羅雖冷冷的回應：「如果我死了，你會送我一束花嗎？」畫面搭配的卻是她曾經悲傷落淚的模樣。

除了《機智牢房生活》李奎炯、《機智醫生生活》安恩真、《The Penthouse》河道權演出外，預告中還可見《黑洞》林元熙、《驅魔麵館》蘇熙靜與李珠實（最下圖奶奶）。



▼主預告



《來魔女食堂吧》將在本月16日週五於TVING首播。

（圖：《來魔女食堂吧》預告@YouTube TVING 截圖）

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