淚目！SHINee Key拿舊宣傳照請畫家創作，中間的小太陽是鐘鉉啊

SHINee成員Key無時無刻不在提醒他們永遠是5人。

最近Key通過VLIVE直播和粉絲們互動，暢聊了各種事情，而他身後的一幅畫則吸引住了所有人的目光。 上面畫著很像天線寶寶但和天線寶寶又有些區別的人偶，中間的白色人偶頭上頂著太陽，其他人則是0525，而這組數字也是SHINee出道的日期，因此圖上的人偶就代表著SHINee成員們。



▲vlive截圖

Key介紹這是他請畫家朋友為他創作的作品，天線寶寶其實沒有特別的含義，只是自己最近特別喜歡這群寶寶而已。 而最讓人感動的就是那個太陽寶寶，他是已經去了天堂的鍾鉉，在SHINee和SHINee粉絲的心目中，SHINee永遠都是5人團。

Key當時給畫家朋友參考造型就是第5張專輯《Everybody》的宣傳照啦，5人身穿制服帥氣爆表。得知這一事實的粉絲們忍不住留言：「感動，真的想哭」、「SHINee要一輩子在一起」。



▲SM娛樂

받으러 달러갈게유 ㅋㅋ pic.twitter.com/fSQCDw5zi8 — 김기범의 끝난 군생활 (@key_d_day) July 10, 2021

「首圖：vlive截圖」

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