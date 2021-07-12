【有片】居然還有人沒看過《人氣歌謠》裡的2PM俊昊！丟眼鏡的動作，斯文酷跩吸粉無數

2PM李俊昊，麻煩你眼鏡半永久好嗎？ ！

「野獸團」2PM時隔5年重磅回歸，完成了兵役的成員們更是荷爾蒙爆棚，褪去之前的青澀，只剩下濃濃的男人味和氛圍感，不僅迷得老粉們暈頭轉向，順便圈了一大波新粉，K-POP二代團的魅力無人可擋！！



▲JYP娛樂

2PM這次發行的是常規7輯《MUST》，主打曲《Make It》是一首輕快明朗歌曲。 成員們都拿出最好的狀態，展現了高品質的水準，讓粉絲沒有白白等待！而7月11日那場《人氣歌謠》的演出，更是讓俊昊衝上熱搜，看得粉絲們直呼「李俊昊今天殺瘋了！！！」



▲SBS《人氣歌謠》

身材高挑挺拔的俊昊穿著白襯衣，系著黑色的領帶，這一身正裝LOOK足以展現精英氣質。 戴上一副金屬框眼鏡之後，完全是另外一種感覺，充滿了成熟男人霸道總裁都市精英各種氣質。



▲SBS《人氣歌謠》

你以為這就結束了嗎！！！不不不，只見俊昊雙手抬起摘下眼鏡，順手一丟，一套動作如行雲流水一般順暢，眼神中帶著不羈與隨意，斯文酷跩吸粉無數！光是這個造型和POSE，小編就已經替他腦補好了一萬種人設，偶像劇可以安排一下，推理劇也可以有，科幻 、醫生劇等等都來一部吧！！



이준호 무대에서 안경벗음 미쳣다아미친진짜어케ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ #해야해 pic.twitter.com/TvBKMFqqqJ — (@NUN1M) July 11, 2021

最後請來欣賞一下極致的快樂！



完整舞台：



「首圖：SBS《人氣歌謠》」

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