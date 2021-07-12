[有雷] 韩剧《Voice 4》漩涡刺青揭露新线索！宋承宪誓言对Circus Man「原样奉还」 （EP7－8）

[有雷]《Voice 4》继上集揭开了凶手Circus Man是多重人格且男扮女装的疯狂份子后，Derek（宋承宪饰）的身世也将进一步揭开，被领养到美国前曾住在卑某岛的他，对於母亲的死亡被归类为自杀事件结案一直耿耿於怀，手腕上关键的刺青到底又代表什么？

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首先在中心长姜权酒（李荷娜饰）与行动组的密切合作下，破获了一个专门虐待老人的集团，由於子女已不愿意长期照顾自己的父母，便花钱将长辈送到这里，该集团竟然虐待老人并让他们清洗已经腐坏的猪内脏，重新包装成产品流入市面，时间到了就会被带去结束生命，简直惨无人道。



Derek透过老父亲的行为推测他并没有得到老人痴呆症，姜权酒也从声音中听出老父沉重的失望，他对儿子姜满浩抛弃他的行为看在眼里，默默接受安排，只希望有一天儿子能回头，甚至还担心儿子的安危而为他杀人。Derek的情绪也随著案件一次比一次更激动，尤其牵涉到亲情部分，队员们也都感觉得出来。





拥有多重人格的Circus Man童方闵（李奎炯饰），也展现出体内多种不一样的个性，但似乎每一次转换都让他头痛欲裂，或是视觉出现强烈变异。每次当他摘下眼镜，就连说话声调一起转换，令人毛骨悚然。他在家中狩猎人质的场面，令观众们看得几乎快喘不过气来，但是当管家来接他时，却又突然变得温文有礼，甚至耐心帮村内孩子们修理玩偶道具，反差超大。





警局内的资深杨科长终於想起了Derek就是多年前命案中死者的儿子，他也坦言自己同样怀疑他的母亲死於他杀，而Derek提到自己母亲的尸体上出现了原本没有的漩涡刺青，杨科长也在岛上的少郎村，童方闵的爷爷的势力范围，发现了同样图案的刺青。Derek也向中心长诉说了儿时他目睹母亲被绑架的过程，嫌犯画著小丑妆，手上有著漩涡刺青，妹妹在遇害前所传来的求救简讯也写到凶手有著同样图案的刺青，是否杀害母亲与妹妹的凶手都是同一家族？Derek决心要让凶手尝到一模一样的滋味，全数原样奉还。



Circus Man发现了警方在网路上设定假身份想引他上钩，更点燃心中的怒火。网路诈骗的女学生是否与童方闵真有关联？案件进行时一直是中心长姜权酒的左右手朴恩秀，突然请调成为行动组，是否别有用意？



照片:Viu Hongkong《Voice 4》截图

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