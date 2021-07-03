宋仲基新宅施工遭鄰居抗議違法修路，隨後所屬社急發聲明致歉：已經在積極解決！

昨日有韓媒報導稱，宋仲基位於梨泰院的新宅在施工過程中引發民怨投訴，隨後所屬社發聲明致歉，並表示已經在積極解決。

據報導，宋仲基2016年買入這塊土地，去年2月開始進行地下3層地上2層的施工建築，在去年12月開始修繕道路時引起周遭居民不滿。 居民稱宋仲基為了讓道路與車庫貼合，把原本平坦的道路填高了30到50cm，導致原本就很窄的路面更加傾斜，不僅造成多次車輛底盤刮擦事故，上月還有卡車在這段路上倒滑並撞到附近建築物的週邊構造，令居民擔心存在安全隱患，而且超過一年的施工噪音也讓周邊居民不勝其擾。

宋仲基進行道路施工時並沒有獲得龍山區廳的許可，填高傾斜道路存在違法部份，相關機構已經多次發送公文要求復原道路。 宋仲基方面表示已經向龍山區廳提交計畫書，並向提出民怨的人直接作出了說明。



隨後宋仲基所屬社正式發文致歉並解釋原委，表示將原狀修復這段道路：「2020年底區廳修補道路，除了該建築需要重新鋪路的部份區間之外都進行了施工。 因此施工方重新鋪路，考慮到這段路一直有車輛通行不便的民怨，因此試圖一起解決這個問題，過程中填高了部份區間的道路。 之後收到了相關的修正命令，已經做好復原計畫，只是對周圍民怨人說明情況花了一些時間。 7月1日向龍山區廳提交了實施計畫書，即將對道路進行復原。 」



（封圖：IG@historydnc）

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