宋仲基新宅施工遭邻居抗议违法修路，随后所属社急发声明致歉：已经在积极解决！

昨日有韩媒报导称，宋仲基位於梨泰院的新宅在施工过程中引发民怨投诉，随后所属社发声明致歉，并表示已经在积极解决。

据报导，宋仲基2016年买入这块土地，去年2月开始进行地下3层地上2层的施工建筑，在去年12月开始修缮道路时引起周遭居民不满。 居民称宋仲基为了让道路与车库贴合，把原本平坦的道路填高了30到50cm，导致原本就很窄的路面更加倾斜，不仅造成多次车辆底盘刮擦事故，上月还有卡车在这段路上倒滑并撞到附近建筑物的周边构造，令居民担心存在安全隐患，而且超过一年的施工噪音也让周边居民不胜其扰。

宋仲基进行道路施工时并没有获得龙山区厅的许可，填高倾斜道路存在违法部份，相关机构已经多次发送公文要求复原道路。 宋仲基方面表示已经向龙山区厅提交计画书，并向提出民怨的人直接作出了说明。



随后宋仲基所属社正式发文致歉并解释原委，表示将原状修复这段道路：「2020年底区厅修补道路，除了该建筑需要重新铺路的部份区间之外都进行了施工。 因此施工方重新铺路，考虑到这段路一直有车辆通行不便的民怨，因此试图一起解决这个问题，过程中填高了部份区间的道路。 之后收到了相关的修正命令，已经做好复原计画，只是对周围民怨人说明情况花了一些时间。 7月1日向龙山区厅提交了实施计画书，即将对道路进行复原。 」



（封图：IG@historydnc）

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