難怪聽得這麼耳熟～aespa《Next Level》原來是好萊塢大片的OST翻唱版！

南韓女團aespa最近推出了新曲《Next Level》，不過不少人聽過之後都說很耳熟！

看過那部大熱的好萊塢電影《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》（又譯：《玩命關頭：特別行動》、《狂野時速：雙雄聯盟》、《速度與激情：特別行動》）嗎？ 《Next Level》就出自這部電影，原唱是歌手A$ton Wyld，之前她也通過個人IG story轉發了aespa的MV預告，並且關注了aespa的官方IG帳號，所以aespa推出的新單是翻唱版。



▲ig@sheisaston

李秀滿透露看電影時就一直覺得這首歌超棒，他覺得aesap很適合來演繹，但又想對原曲做出改變，於是就加入了新元素，改編了Rap部份，於是就有了我們聽到的這首充滿「實驗感」的《Next Level》。



在歌詞裡就描寫了妨礙aespa和Avatar ae連接，讓世界陷入混亂的存在，為了尋找「Black Mamba」（aesap上一首歌曲），前往「KWANGYA」（曠野）旅程的世界觀故事。

最後我們也一起來欣賞一下原版《Next Level》吧！



「首圖：ig@aespa_official」

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