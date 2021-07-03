SEVENTEEN夫勝寛無處不在的綜藝感！Ending Pose瘋狂使用唇語：是我，不是你XD

眾所周知，SEVENTEEN夫勝寛藝綜感爆棚，這次他就在音樂節目的Ending裡融入了100%的綜藝感。

日前，SEVENTEEN亮相Mnet《M!Countdown》，他們和女團Brave Girls一起入圍冠軍候選陣容。成員們身穿帶著清涼感的藍色系服裝登台，演唱了最新主打曲《Ready To Love》。

以整齊劃一的群舞著稱的SEVENTEEN展現了一如既往的高水準歌舞，但是最引人矚目的卻是Ending畫面，最後的單獨鏡頭裡，每個人都在為展現最帥氣的pose而認真找角度，只是沒想到夫勝寛和Vernon同時出現在了一個畫面裡，鏡頭的焦點正在聚焦夫勝寬，察覺到鏡頭的夫勝寛立刻擺手讓Vernon挪到旁邊，還處在狀況外的Vernon一時不知該如何是好，接下來就見夫勝寛用明確的唇語告訴隊友：「不是你，是我」，清晰的畫面也被傳送給了所有觀眾。



粉絲和觀眾們看了之後紛紛留言表示：「夫勝寛的綜藝感用到了音樂節目裡」、「出去，出去，不是你，是我」、「哈哈哈哈，太可愛了」、「前所未有的Ending」等。



「首圖：Seventeen Official Facebook／內文截圖：Mnet《M!Countdown》」

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