Elsa再現！SJ厲旭Cover東海MV自己當女主角，找銀赫&神童演繹深情三角戀

厲旭好美>///< 但小編從頭笑到尾XDD

Super Junior扮女裝不是什麼新聞了也見怪不怪了(?)，但每每看到一些成員的裝扮仍忍不住驚呼。上個月，厲旭突然以一頭金色長捲髮與女子妝容直播，加上一襲藍色洋裝，宛如重現他經典的迪士尼Elsa艾莎造型。



（圖：HearingRW）

原來，厲旭是為了Cover印尼女歌手Rossa的歌曲〈The Heart You Heart〉包含整支MV，原MV不是別人演的，正是東海主演的！Cover版MV就由厲旭親身主演女主角，男主角也很乾脆找了銀赫與神童助陣，三人演繹起深情但卻讓人噴笑的三角戀情(?)。

厲旭美貌搭配魁武身材、銀赫模仿東海維妙維肖、銀赫手穿筆電Bug……笑點太多就不一一贅述，請各位好好享用這支超用心MV，MV還附上原版對照，就是要讓大家看他們多認真！



原MV也很值得一看，東海演得太讓人揪心了！MV情節要如何解讀也很妙，有人說東海是演遠距離陪伴女主角的工具人，又有人說是虛擬情人，你們覺得呢？



（封圖素材：厲旭〈The Heart You Heart〉MV截圖、Rossa〈The Heart You Heart〉MV截圖）

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