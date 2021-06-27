「小迷糊」李奎炯將客串《機智醫生生活2》，韓網友猜測他可能出演這個角色！

延續與申元浩PD的緣分，在《機智醫生生活》第一季中，《請回答》系列成東鎰、金成均、高雅拉、金善映和崔武成，《機智牢房生活》金聖喆都有特別出演。
日前，有媒體報導：「出演《機智牢房生活》的李奎炯將特別出演《機智醫生生活2》。」製作組也回應：「請通過節目進行確認。」讓不少觀眾都相當期待！
24日的播出中，蔡頌和（田美都 飾）順利結束曾是VIP患者的小提琴演奏家柳景珍的腦腫瘤手術。之後，患者母親問蔡頌和：「教授～妳目前單身嗎？」蔡頌和驚訝地回答：「是～」。 對此，患者母親說：「妳願意跟她哥哥見個面嗎？他跟妳年紀相仿，他在江南經營一家規模很大的藥局。」提議和自己的兒子相親。
李奎炯在《機智牢房生活》中飾演藥師劉漢陽一角，也是江南最厲害的「劉大監連鎖排骨店」的兒子，因為在《機智醫生生活2》中提到「藥師」和「江南」這兩個關鍵字，這個場面播出後，韓網友也猜測「相親男可能是李奎炯」。而李奎炯會以什麼樣的角色登場，就...一起鎖定之後的播出啦！
（圖：tvN《機智醫生生活》＆《機智牢房生活》、netflix＠《機智醫生生活2》）
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