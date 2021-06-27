盧弘喆一定是個靈魂有趣的人！家中廁所裝滿鏡子+上百個燈泡，連坐便器都是金色的XD

韓國藝人盧弘喆的家中處處充滿了對自己的喜愛，哈哈哈哈！

盧弘喆是韓國娛樂業的一個特殊存在。他會收養驢子甚至決定和小驢一起生活，而他家豪宅的內部裝修也不同常人，非常有個性，裝飾也令人眼花繚亂。二樓房間的角落裡掛著一個以他面孔為原型的大型臉孔雕塑，睜著眼睛，嘴巴張開，頭上有兩個角和一根鬃毛，小編很想知道半夜起來看到這個雕塑，盧弘喆自己會被會被嚇一跳？



▲ig@rohongchul

奇特之處並不止於此，盧弘喆家的廁所也讓人大開眼界，自爆有便秘困擾的他每天要花很長時間在衛生間裡，為了上廁所打發時間，他就在衛生間的墻壁上裝滿鏡子以及上百個燈泡，全部打開的話簡直是閃瞎眼的程度。最震驚的是，盧洪哲特意把坐便器換成了金色，滿滿的土豪風。



▲YouTube@노홍철

誰家的院子裡會放自己的雕像？盧弘喆就會啊，又是一個表情略微獰猙的模樣，看來盧弘喆對自己的搞怪表情十分的自信呢。



▲YouTube@노홍철

就連車庫門上畫的也是自己，哈哈哈哈！這些通通都在盧洪哲的YouTube頻道裡公開過，看過之後不少網民留言稱：「不愧是藝人」、「裝潢太獨特了」、「不一樣的審美」等。



▲YouTube@노홍철

「首圖：ig@rohongchul 」

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