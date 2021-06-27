「小迷糊」李奎炯将客串《机智医生生活2》，韩网友猜测他可能出演这个角色！

延续与申元浩PD的缘分，在《机智医生生活》第一季中，《请回答》系列成东镒、金成均、高雅拉、金善映和崔武成，《机智牢房生活》金圣喆都有特别出演。
日前，有媒体报导：「出演《机智牢房生活》的李奎炯将特别出演《机智医生生活2》。」制作组也回应：「请通过节目进行确认。」让不少观众都相当期待！
24日的播出中，蔡颂和（田美都 饰）顺利结束曾是VIP患者的小提琴演奏家柳景珍的脑肿瘤手术。之后，患者母亲问蔡颂和：「教授～你目前单身吗？」蔡颂和惊讶地回答：「是～」。 对此，患者母亲说：「你愿意跟她哥哥见个面吗？他跟你年纪相仿，他在江南经营一家规模很大的药局。」提议和自己的儿子相亲。
李奎炯在《机智牢房生活》中饰演药师刘汉阳一角，也是江南最厉害的「刘大监连锁排骨店」的儿子，因为在《机智医生生活2》中提到「药师」和「江南」这两个关键字，这个场面播出后，韩网友也猜测「相亲男可能是李奎炯」。而李奎炯会以什么样的角色登场，就...一起锁定之后的播出啦！
（图：tvN《机智医生生活》＆《机智牢房生活》、netflix＠《机智医生生活2》）
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