EXO世勳送柳演錫咖啡車，連杯子上都是哥哥的大頭照！小細節暴露人品XD

人氣男團EXO成員世勳為「大哥」柳演錫送去了咖啡車。

柳演錫正在拍攝電視劇《機智醫生生活2》中，他飾演的安醫生和實習醫生張冬天（申賢彬 飾）的愛情從第2季首播開始就全力甜蜜大放送，看得觀眾們心花怒放。 最近正在努力拍戲中的他收到了弟弟世勳的禮物，一輛裝滿咖啡和Churros（吉事果）的咖啡車，長長的看板上貼著柳演錫穿著醫生白袍的照片，還寫著：「《機醫2》所有演員和工作人員們加油，演錫哥加油，為你應援！」 咖啡車旁的立牌上也寫著應援文字，就連咖啡杯的紙托上都不忘寫「演錫哥加油」，可見世勳對哥哥有多麼喜歡了。有細心的網友還發現世勳並沒有在咖啡車上印上自己的照片，非常低調。 如果不是為了讓哥哥知道是誰送的，估計世勳都不會在條幅上寫上自己的名字，但也就是這樣一個小細節暴露了他的人品，講義氣的世勳一點都不想搶風頭！



柳演錫和世勳是如何變成好兄弟的呢？ 他們曾經一起錄製過綜藝節目《Busted！明星來解謎》(《犯人就是你》)，雖然柳演錫出場期數並不多，但是一點都不影響他們變好兄弟。 在節目中，兩人還曾被劉在錫、李光洙等人調侃長得像。



柳演錫和吳世勳不僅長得像，生日年份差十年，日子就差一天（柳演錫1984.4.11 世勳1994.4.12）。 世勳不僅會送哥哥咖啡車，之前還親自到場觀看哥哥參演的音樂劇，私下交情非常好。



▲Netflix《 Busted！明星來解謎》



▲ig@oohsehun

「首圖：tvN《Coffee Friends》」

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