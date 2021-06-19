新一代夏日女王！Brave Girls〈Chi Mat Ba Ram〉MV公開一天破千萬、音源空降實時榜No.1

大家覺得Braver Girls新歌怎麼樣呢～？

約莫3、4個月前，差點要解散的女團Brave Girls以〈Rollin’〉一曲開始逆襲音源榜、寫下了Kpop新一頁的傳奇，她們本月發行了第5張迷你專輯，霸氣命名為《Summer Queen》，就是要讓聽眾繼〈Rollin’〉再次感受她們清爽魅力。



此次主打歌〈Chi Mat Ba Ram〉（치맛바람，意指裙襬盪起的風）於17日韓國時間下午6時公開，約24小時就突破千萬觀看次數，同時還登上各地即時發燒榜，包括南韓、台灣、香港、巴西、加拿大、新加坡、泰國……顯見Braver Girls不僅在韓國，在全球也漸漸有了號召力。





在韓國音源榜上，不僅〈Chi Mat Ba Ram〉，其他歌也在甫公開就空降Melon、Bugs、genie……等實時榜前幾名。



（圖：Bugs、genie截圖）

Brave Girls雖然此次回歸的預告照被批判濾鏡太過時，〈Chi Mat Ba Ram〉MV剛出來也被批判拍得不夠好、舞蹈沒記憶點、舞者太多太凌亂……但目前累積下來的音源成績算是扳回了一城。

有趣的是，歌詞中的「내숭 따위는 Get nah Joy Babe」引發討論被說是「令人震撼的歌詞」、「很有梗」，因為「Get nah Joy Babe」是諧音了「개나줘」，是「給我我也不要，『給狗吧』」的意思，整句歌詞就是「裝模作樣什麼的，不希罕」，網友們紛紛猜測勇敢兄弟是怕沒通過審查，便使用英語諧音替代。

（圖：〈Chi Mat Ba Ram〉MV截圖）

（封圖：IG@bravegirls.official）

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