少女時代秀英vlog變美食廣場：歐尼置頂的留言可以吃一整年吧XD

誰能想到女團成員的vlog留言會成為美食聚集地？

事情是這樣的，少女時代成員秀英之前去全州參加了全州國際電影節，來都來了，那必定要去逛一逛、嚐一嚐，於是秀英就打電話給隊友太妍，畢竟對方是土生土長的全州人，哪知ㅅ太陽卻告訴她「每次回全州我只去自己家」。



원조 전주러 태연이에게 로컬 맛집을 알고 싶어서 전화한 수영이ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



태연아 전주에 오면 뭐 먹어야 돼?

ㄴ 근데 내가 전주에서 가는 곳은 우리 집밖에 없거든

ㄴ 그래서 나 1도 몰라 잘못 전화한 거 같아

ㄴ 너 지금 서울 사람한테 전화한 거야 pic.twitter.com/O3vCUMg4vO — 화수은화 (@SNSD_0805) June 7, 2021

秀英把在全州的5天4夜拍成了旅行vlog放到了YouTube上，雖然太妍沒有告知她全州美食店，但從YouTube裡能知道秀英自己做了不少功課，去吃了刀削麵、筋麵、糖醋肉等，順便還發現了某家血腸店裡貼的太妍照片，哈哈哈！



▲截圖：YouTube@the sootory 더수토리

超具人氣的秀英拍攝vlog自然引來了廣大網友的觀看，隨著點擊率的增加，留言也越來越多，其中一條留言就被秀英置頂了，網友貼出了全州美食店List，多達92家店鋪，貼心推薦給要去全州旅行、出差的人，有一些店鋪還得到了全州本地人的認可，所有人都逃不過美食這道關啊。



▲截圖：YouTube@the sootory 더수토리

「首圖：ig@sooyoungchoi」

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