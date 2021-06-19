【有片為證】宋仲基也是薄巧派！自稱是「清晨型」人卻11點起床，趣味飲食習慣大公開！

最近宋仲基和一起出演《黑道律師文森佐》的楊慶元一同接受採訪，通過Balance Game透露了不少個人喜好，演員們私下也很有趣呢！

這次採訪問到了很多韓國人熱衷討論的話題，比如薄荷巧克力、鳳梨披薩、吃糖醋肉時是蘸醬吃還是把醬汁倒上去、吃炸雞時偏愛雞胸還是雞腿。 此前很多藝人都旗幟鮮明地表達過對薄巧的態度，比如李棟旭是薄巧派，而RM就是堅定的反薄巧派。 採訪中，宋仲基毫不猶豫地說：「我喜歡薄荷，非常喜歡。 吃冰激淩時也非常喜歡薄荷巧克力。 」楊慶元也說用薄荷做的口香糖、冰激淩等等一切都很喜歡，兩人取向十分一致！



（圖：Youtube@historydnc）

至於鳳梨披薩，宋仲基就果斷拒絕：「我喜歡Pepperoni披薩。 重別人的取向，但我不喜歡。 」此外吃糖醋肉時蘸醬汁吃、喜歡碳酸飲料但討厭麵食、偏愛冰美式，以及紅豆粥、紅豆冰激淩、紅豆鲫魚餅等等用紅豆做的一切，吃炸雞的時候喜歡雞胸勝過雞腿。



（圖：Youtube@historydnc）

關於「已讀不回」和「不讀也不回」哪一個更讓人生氣，宋仲基選擇後者：「光是想想都覺得生氣了！不對，兩個都生氣！我真的會去抓你的！不要這樣，很受傷。 」最搞笑的是他對自己的定義是清晨型，但起床時間卻是11點，還邊笑邊嘴硬：「11點是早上沒錯啊！」



（圖：Youtube@historydnc）

最後節目組給兩人各一杯杏仁薄荷巧克力，大家都吃得很開心，認證是薄巧派無誤XD



（封圖：IG@hi_songjoongki，Youtube@historydnc）

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