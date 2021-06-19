新一代夏日女王！Brave Girls〈Chi Mat Ba Ram〉MV公开一天破千万、音源空降实时榜No.1

大家觉得Braver Girls新歌怎么样呢～？

约莫3、4个月前，差点要解散的女团Brave Girls以〈Rollin’〉一曲开始逆袭音源榜、写下了Kpop新一页的传奇，她们本月发行了第5张迷你专辑，霸气命名为《Summer Queen》，就是要让听众继〈Rollin’〉再次感受她们清爽魅力。



此次主打歌〈Chi Mat Ba Ram〉（치맛바람，意指裙摆荡起的风）於17日韩国时间下午6时公开，约24小时就突破千万观看次数，同时还登上各地即时发烧榜，包括南韩、台湾、香港、巴西、加拿大、新加坡、泰国……显见Braver Girls不仅在韩国，在全球也渐渐有了号召力。





在韩国音源榜上，不仅〈Chi Mat Ba Ram〉，其他歌也在甫公开就空降Melon、Bugs、genie……等实时榜前几名。



（图：Bugs、genie截图）

Brave Girls虽然此次回归的预告照被批判滤镜太过时，〈Chi Mat Ba Ram〉MV刚出来也被批判拍得不够好、舞蹈没记忆点、舞者太多太凌乱……但目前累积下来的音源成绩算是扳回了一城。

有趣的是，歌词中的「내숭 따위는 Get nah Joy Babe」引发讨论被说是「令人震撼的歌词」、「很有梗」，因为「Get nah Joy Babe」是谐音了「개나줘」，是「给我我也不要，『给狗吧』」的意思，整句歌词就是「装模作样什么的，不希罕」，网友们纷纷猜测勇敢兄弟是怕没通过审查，便使用英语谐音替代。

（图：〈Chi Mat Ba Ram〉MV截图）

（封图：IG@bravegirls.official）

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