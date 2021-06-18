【有片】網友找證據力證李玹珠在April時期不好過：只有她的鞋子尺碼不對！

「April隊內排擠」的真相到底是什麼？

今年2月，女團April前成員李玹珠的親弟弟A某上網揭露姐姐李玹珠在April活動期間，遭到隊友李娜恩等成員的排擠、孤立，痛苦的姐姐一度做出極端選擇，當時April經紀公司 DSP Media只稱「沒辦法將任何人劃分為加害者或者是受害者」。而後A某以及李玹珠的同學也追加爆料，得到的DSP回復為「公司將採取法律措施應對」。



▲ig@hyun.joo_lee

後來李玹珠本人通過IG親自揭發排擠一事，透露從準備出道的2014年開始，到退出組合的2016年期間，遭到了April成員的集體排擠和欺負。事情就這樣過去了4個月，陷入爭議當中的April成員突然紛紛發文訴說自己的委屈，李娜恩的親姐還公開妹妹的日記本，力挺妹妹絕對沒有欺負人，然而有細心的網友發現了李娜恩日記本背面寫著「只是（和李玹珠）呆在一起就讓人生厭，希望（李玹珠）趕快從我眼前消失」的文字，反而為「李娜恩排擠」一事添加了一份證據 。



▲ig@official.april、李娜恩/李娜恩親姐IG截圖

April成員金采媛和梁睿娜變成李玹珠態度不佳、缺席音樂綵排等事情都被被網友們發現漏洞百出，更有網友甩出了2016年April活動當時的舞台影片，直指「為什麼只有李玹珠鞋子這麼大」。從影片中來看，李玹珠穿著一雙明顯大於自己尺碼的高跟鞋，並用透明膠帶纏住以防止脫落。不過女團成員經常用這種方式固定高跟鞋。



▲YouTube@믹스Mix

看完影片的網友們紛紛在網路留言指責經紀公司，表示：「怎麼看也不是態度不好，跳的那麼認真」、「經紀公司做個人吧，吃藥去醫院是在4天前，以這種狀態上臺表演她已經很了不起了」、「 雖然鞋子可能是讚助商提供的，尺碼不對，但上臺演出的話，公司造型組不應該檢查好好嗎，而且為什麼只有她一個人鞋子大了」、「知道她被排擠再來看這段影片，真的覺得她很了不起」等。

「首圖：ig@hyun.joo_lee」

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