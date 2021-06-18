【有片】网友找证据力证李玹珠在April时期不好过：只有她的鞋子尺码不对！

「April队内排挤」的真相到底是什么？

今年2月，女团April前成员李玹珠的亲弟弟A某上网揭露姐姐李玹珠在April活动期间，遭到队友李娜恩等成员的排挤、孤立，痛苦的姐姐一度做出极端选择，当时April经纪公司 DSP Media只称「没办法将任何人划分为加害者或者是受害者」。而后A某以及李玹珠的同学也追加爆料，得到的DSP回复为「公司将采取法律措施应对」。



▲ig@hyun.joo_lee

后来李玹珠本人通过IG亲自揭发排挤一事，透露从准备出道的2014年开始，到退出组合的2016年期间，遭到了April成员的集体排挤和欺负。事情就这样过去了4个月，陷入争议当中的April成员突然纷纷发文诉说自己的委屈，李娜恩的亲姐还公开妹妹的日记本，力挺妹妹绝对没有欺负人，然而有细心的网友发现了李娜恩日记本背面写著「只是（和李玹珠）呆在一起就让人生厌，希望（李玹珠）赶快从我眼前消失」的文字，反而为「李娜恩排挤」一事添加了一份证据 。



▲ig@official.april、李娜恩/李娜恩亲姐IG截图

April成员金采媛和梁睿娜变成李玹珠态度不佳、缺席音乐彩排等事情都被被网友们发现漏洞百出，更有网友甩出了2016年April活动当时的舞台影片，直指「为什么只有李玹珠鞋子这么大」。从影片中来看，李玹珠穿著一双明显大於自己尺码的高跟鞋，并用透明胶带缠住以防止脱落。不过女团成员经常用这种方式固定高跟鞋。



▲YouTube@믹스Mix

看完影片的网友们纷纷在网路留言指责经纪公司，表示：「怎么看也不是态度不好，跳的那么认真」、「经纪公司做个人吧，吃药去医院是在4天前，以这种状态上台表演她已经很了不起了」、「 虽然鞋子可能是赞助商提供的，尺码不对，但上台演出的话，公司造型组不应该检查好好吗，而且为什么只有她一个人鞋子大了」、「知道她被排挤再来看这段影片，真的觉得她很了不起」等。

「首图：ig@hyun.joo_lee」

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