《The Penthouse 3》「狗血劇教母」人氣退燒！網友：硬掰下去會有反效果喔

由韓國王牌編劇「金順玉」執筆的作品《The Penthouse 3》4日正式開播，狗血劇情即使已到了第三季，仍然吸引大批觀眾收看，直至上週播出第二集都還有很有話題度，但收視已從開播的19.5下滑到17.5%，收視還是很不錯，但已有網友說第三季劇情「似乎已經開始在亂掰」。

去年(2020)《The Penthouse》播出第一季，最高收視曾創下28.8的超高收視，第二季最高收視則以超狂的29.2結尾，當時吸引大批海外觀眾觀看，不過在第二季裡，製作單位已基於劇情需要，啟用同一位演員假扮另一個角色的事實曝光以後，雖引起極高討論度，但第三季裡再次出現扮兩角的劇情，惹得網友抱怨聲連連。



(圖源：《The Penthouse》@SBS)

該劇第三季第二集，網友注意力集中在身為主角群的羅根李(朴殷碩 飾)，上一季已在一團爆炸聲裡消失，如今「同樣的梗重複出現」，以羅根李哥哥的身分，用誇張的雷鬼造型質問沈秀蓮(李智雅 飾)，弟弟羅根李回韓國卻死亡的事實，讓部分網友覺得有點煩，「順玉編劇會不會反轉到最後，自己也不知道怎麼收尾了」。

*看影片快速回顧整起爆炸事件：



《The Penthouse 3》以毀滅為主題，最大反角朱丹泰(嚴基俊 飾演)，將與沈秀蓮展開殺氣騰騰的最後戰爭。上週最新劇情包括朱丹泰等幾位惡人都已出獄，而與沈秀蓮交好的吳允熙(柳真 飾)，竟當起美容院老闆引發背叛的討論，至於另一要角河允哲(尹鍾焄 飾)找上曾欺負自己的朱丹泰合作，表情比起上季更加深不可測。該劇總共12集，每週五更新一集於SBS播出，本週將播出第三集。

(圖源：《The Penthouse》官方海報@黃viu煲劇平台)

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