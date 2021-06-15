前進好萊塢！朴敘俊可望參與演出漫威電影《驚奇隊長2》

好長一段時間還未有新作品推出的朴敘俊，之前也陸續透露正在拍攝一些電影作品，例如與IU合作的新片《Dream》。今日又傳出好消息，朴敘俊可望前進好萊塢，演出漫威電影續集作品《驚奇隊長2》。

韓國媒體《star news》報導，據電影界消息透露，朴敘俊在今年初就收到了來自漫威的邀請，電影也預定為《驚奇隊長》的續集，最近也完成了內部的討論。而目前朴敘俊也正在拍攝兩部電影《Dream》與《水泥烏托邦》，在這兩部作品拍攝行程結束後，預計今年下半年即可前往美國參與《驚奇隊長2》的拍攝。不過這項消息尚未由朴敘俊所屬經紀公司發表正式聲明。

《驚奇隊長2》是一部續集電影，因此將延續第一集的主角演員們持續參與，《驚奇隊長》在全球票房也創下超過11億3千萬美元的佳績，因此續集也格外引人矚目。而聽說是因為本次電影的導演Nia DaCosta曾在SNS上上傳了朴敘俊的照片，並稱他為「電視劇男友」，進而有可能因此受到導演青睞而邀請朴敘俊演出本片。

《驚奇隊長2》預計將於美國2022年11月11日上映。

封面照片: IG@bn_sj2013

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