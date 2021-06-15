「魔女熙羅」魅惑登場！宋智孝領軍南志鉉&蔡鍾協《來魔女食堂吧》7/16開業！

宋智孝、南志鉉與蔡鍾協主演的TVING原創劇《來魔女食堂吧》（請來魔女餐廳吧）昨（14日）公開了人物海報，吸睛力十足。

《來魔女食堂吧》為TVING原創電視劇，改編自第三屆教保文庫故事徵集大賽中，具尚熙作家獲獎的同名奇幻小說，講述魔女熙羅（宋智孝 飾）與合夥人珍（南志鉉 飾）、兼職生吉勇（蔡鍾協 飾），以及充滿故事的客人們，為靈魂充電的殘酷幻想故事。

《來魔女食堂吧》先前公開的劇照就引起廣大討論，尤其是宋智孝展現非凡氣場的魔女裝扮被盛讚「太美了」，此次三位主演的人物海報更是以華麗且魔幻的風格引人矚目，並呈現三位的同床異夢。

魔女熙羅站在廚房中央，為即將上菜的料理作最後調味，「嚐嚐看，雖然會付出代價。」她彷彿就在你眼前，陰森森的話語讓人不寒而慄，卻還是忍不住著魔般的被吸引。



珍因為和魔女熙羅交易，成為魔女食堂的合夥人。她坐在餐桌上欲享用魔女的餐點，定格般的喃喃自語：「是我的選擇嗎……是注定的命運嗎……」



兼職生「吉勇」站在階梯上，端著一罐罐精緻的瓶子，神秘兮兮的比著安靜手勢：「我的願望，請保密。」引人好奇。



一位魔女兩位人類，他們將共同經營魔女食堂，顧客會付出相應代價換取能實現願望的餐點，《來魔女食堂吧》7月16日週五於TVING首播，要讓觀眾在暑夏「清涼一下」。

（圖：TVING）

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