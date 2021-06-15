前进好莱坞！朴叙俊可望参与演出漫威电影《惊奇队长2》

好长一段时间还未有新作品推出的朴叙俊，之前也陆续透露正在拍摄一些电影作品，例如与IU合作的新片《Dream》。今日又传出好消息，朴叙俊可望前进好莱坞，演出漫威电影续集作品《惊奇队长2》。

韩国媒体《star news》报导，据电影界消息透露，朴叙俊在今年初就收到了来自漫威的邀请，电影也预定为《惊奇队长》的续集，最近也完成了内部的讨论。而目前朴叙俊也正在拍摄两部电影《Dream》与《水泥乌托邦》，在这两部作品拍摄行程结束后，预计今年下半年即可前往美国参与《惊奇队长2》的拍摄。不过这项消息尚未由朴叙俊所属经纪公司发表正式声明。

《惊奇队长2》是一部续集电影，因此将延续第一集的主角演员们持续参与，《惊奇队长》在全球票房也创下超过11亿3千万美元的佳绩，因此续集也格外引人瞩目。而听说是因为本次电影的导演Nia DaCosta曾在SNS上上传了朴叙俊的照片，并称他为「电视剧男友」，进而有可能因此受到导演青睐而邀请朴叙俊演出本片。

《惊奇队长2》预计将於美国2022年11月11日上映。

封面照片: IG@bn_sj2013

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