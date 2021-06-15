高庚杓客串《我的室友是九尾狐》,《請回答1988》德善（惠利）&善宇終於再相見！

又到了重刷《請回答1988》的時機了，哈哈哈～！期待今晚的劇情。（完美的媽朋兒來了）

On檔中的奇幻愛情劇《我的室友是九尾狐》迎來了重量級的特別出演，那就是曾在熱門韓劇《請回答1988》中與惠利合作過的高庚杓客串，德善&善宇再度相見的畫面讓許多劇迷直呼：太期待啦～！



*圖：kopular@IG

高庚杓將在明天播出的第七集，以「山神」的角色登場，是掌握著狐狸珠、張基龍成為人類等秘密鑰匙的關鍵人物，他的出現能夠加速劇情發展和提升緊張感的氛圍。



*圖：tvN《간 떨어지는 동거》@official

而在《請回答1988》裡，高庚杓（善宇）是惠利（德善）暗戀的對象，完美的媽朋兒，兩人再次相見後，又會出現什麼樣有趣的互動，也讓劇迷們相當期待。



《我的室友是九尾狐》講述女大學生李潭（惠利 飾）偶然吞下了900多年的九尾狐申又如（張基龍 飾）的狐珠，雙方為了恢復原先狀態不得不開始心驚膽顫的同居，明天將播出第七集。



*圖：tvN《간 떨어지는 동거》@official

▼第五集亮點片段：惠利看見張基龍呼吸困難心跳加速？



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