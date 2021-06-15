「操控门」之后徐睿知首发声，配图：有相信自己的人是一件多么令人开心的事情啊

韩国女星徐睿知经历了一系列风波之后，时隔两个月透露近况。

日前，徐睿知在自己的粉丝Cafe等地方公开了一张照片，图片来自动漫《Peanuts花生漫画》，写著「有相信自己的人是一件多么令人开心的事情啊」，似乎是想用用图来表达对在这两个月里依旧坚持相信她的粉丝们的谢意。 这也是继4月之后，徐睿知首次公开近况，因此引发了热议。



▲徐睿知官方粉丝Cafe截图

今年4月，徐睿知深陷各种丑闻中，被指「操控」前男友金正炫、学历造假、校园暴力、对工作人员耍大牌等，人品遭到质疑，形象大跌。 其中最引人瞩目的就是精神控制金正炫，使得金正炫在拍摄电视剧《时间》期间，对女主角徐玄实施「冷暴力」。 虽然徐睿知所属经纪公司不断发布官方声明，否认一切传闻，但因事件发酵过快，从4月12日起徐睿知就暂停了一切活动，不在任何官方场合亮相。



▲tvN《虽然是精神病但没关系》

这段时间里，徐睿知原本决定出演的《Island》突然换掉了她起用新女主，她还缺席了百想电影节，拍摄的广告也纷纷下线，2个月里很难在官方场合见到她。

「首图：tvN《虽然是精神病但没关系》」

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