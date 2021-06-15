沒想到時隔10年還能看到！After School再跳《Bang》，正雅挺5個月孕肚唱跳超賣力

女團After School時隔十年再次相聚，看得老粉們忍不住落淚。

After School於2009年出道，作為2代女團之一，是多少K-POP粉絲的青春啊。 她們有著超群的唱跳實力，提到After School，首先想到的就是顏正舞齊，「刀群舞」不是隨便說說的。 出道以來唱紅《Bang》、《Diva》等節奏歡快強烈的歌曲。 隨著嘉熙、珠妍、正雅等人約滿離開後，After School於在2013年後就再也沒有活動，在歌迷心中留下不小的遺憾。

沒想到10年後的現在，藉著節目《文明特急》，After School相隔10年重聚，貝卡、嘉熙、珠妍、正雅、Raina跳著當年的經典歌曲《Bang》、《Diva》，熟悉的旋律、歌聲、舞蹈再現，令鐵粉淚崩喊「我的青春又回來了！！！」



成員們的顏值和身材和10年前幾乎每變化，尤其正雅挺著5個月的孕肚和成員們一起起舞，5人不論是歌唱實力、舞蹈動作，都沒有隨著歲月的流逝而退步。



看完演出的主持人SEVENTEEN勝寬和SHINee Key掩飾不住喜悅心情， Key說：「以前和姐姐們一起活動時覺得什麼都是理所當然的，現在重新看到多年前的場景，真的很激動。 」嘉熙感概地回答：「都快哭了！」正雅挺著5月孕肚上臺，她也直呼：「本來很擔心毀了舞台，但上了舞台後就忘了自己懷孕。 」為了這次的演出，貝卡和嘉熙從夏威夷、峇厘島趕回韓國，貝卡再次見到曾經的隊友，連連表示「太值得了」。



話說回來，After School時隔10年都能重聚，老粉們像不像看到Wonder Girls、2NE1等二代女團的合體呢？？

「首圖：YouTube@문명특급 - MMTG」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞